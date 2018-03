Was Achtsamkeit bedeutet: Tag der offenen Tür an der Hauswirtschaftsschule

Unzählige Hasen wurden in der Küche der Traunsteiner Hauswirtschaftsschule gebacken. − Foto: Schule Unzählige Hasen wurden in der Küche der Traunsteiner Hauswirtschaftsschule gebacken. − Foto: Schule



Großer Andrang herrschte am Tag der offenen Tür an der Landwirtschaftsschule Traunstein, Abteilung Hauswirtschaft. Der Tag stand unter dem Motto "Brauchtum zur Osterzeit". Die Besucher schauten sich die Räumlichkeiten an, probierten die Schmankerl und staunten über die vielen kreativen Dinge, die Studierende des Vollzeitsemesters extra für diesen Anlass hergestellt hatten.

Eine Besonderheit war das Projekt, in dem die Studierenden die "Achtsamkeit" in einem eigenen Raum in verschiedenen Facetten darstellten. Daneben waren in den Unterrichtsräumen die Lerninhalte einzelner Fächer zu studieren und auch praktisch wahrzunehmen. In der Schulküche hatten Kinder die Möglichkeit, unter Anleitung Hasen zu backen. In der Eingangshalle konnten sich die Gäste schon auf das kommende Osterfest einstimmen. Und passionierte Bäckerinnen holten sich Anregungen zu Flechttechniken von österlichem Formgebäck. Im ersten Stockwerk informierte Barbara Stöckl zu den vielfältigen Berufsmöglichkeiten im Bereich der Hauswirtschaft. − red

