Auszeichnung für 60 Feuerwehrler aus dem Landkreis Traunstein

Einer der geehrten Feuerwehrler: Josef Walter aus Traunwalchen (links), auch Kreisbrandmeister für den Inspektionsbereich "Traunstein Land 5/2" beim Festakt mit Landrat Siegfried Walch (rechts) und Kreisbrandinspektor Martin Schupfner (im Hintergrund).



Mit einem Ehrenabend im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes sind 60 Floriansjünger aus 36 Feuerwehren für 40 Jahre aktiven Dienst gewürdigt worden. Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung überreichten ihnen Landrat Siegfried Walch und Kreisbrandrat Christof Grundner das Bayerischen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold samt Ehrenurkunde vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann.

Walch betonte in seiner Laudatio, wie wertvoll es sei, wenn es Menschen gibt, die Hilfe leisten. Über vier Jahrzehnte da zu sein, wenn Hilfe gebraucht wird, und zu wissen, was in den verschiedensten Notlagen zu tun ist, sei unschätzbar wichtig für die Gesellschaft. Die Geehrten seien Vorbild für die Jugend und zeigten, dass Engagement für Mitmenschen von hohem Wert ist. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der "Wabach Musi". − vol



