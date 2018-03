Junge Union will klare Kante und soziales Engagement zeigen

Die JU-Vertreter: Eugen Burbach (von links), Hannah Schroll (Vorsitzende JU), Luisa Schroll, Stefan Gsinn, Reinhold Schroll (CSU-Fraktionssprecher), Hans-Petet Dangschat (2. Bürgermeister), Marco Siller, Markus Kolb, Anna Holzner und Regina Schatt. − Foto: JU Die JU-Vertreter: Eugen Burbach (von links), Hannah Schroll (Vorsitzende JU), Luisa Schroll, Stefan Gsinn, Reinhold Schroll (CSU-Fraktionssprecher), Hans-Petet Dangschat (2. Bürgermeister), Marco Siller, Markus Kolb, Anna Holzner und Regina Schatt. − Foto: JU



Bei der Mitgliederversammlung der Jngen Union (JU) Traunreut kam massive Kritik an den Plänen zur Umgestaltung des Stadtplatzes auf. Hannah Schroll die Ortsvorsitzenden der Jungen Union Traunreut konnte zu ihrer Mitgliederversammlung in Oderberg neben der Vorstandschaft auch ihren Vater Reinhold Schroll - CSU Fraktionssprecher - sowie 2. Bürgermeister Hans-Peter Dangschat - CSU Vorsitzender – begrüßen.

Hannah Schroll konnte viel von den Aktivitäten der Jungen Union im letzten Jahr berichten. Der JU-Ortsverband ist mit rund 40 Mitgliedern der größte im Landkreis Traunstein und stellt mit Hannah Schroll eine stellvertretende Kreisvorsitzende. Beim Stadtfest 2017 wurde ein Torwandschießen durchgeführt, dessen gesamte Einnahmen dem Jugendzentrum Traunreut zugute kamen. Auch vergab man zweimal den Wirtschaftspreis "Made in Traunreut", Preisträger waren Geyer Holz in Stein sowie TTB in Weißbrunn.

Mit großem Erfolg sei der Online-Stammtisch mit Hans-Peter Dangschat dreimal durchgeführt worden. Insgesamt konnten hierzu nach Angaben von Schroll weit über 200 Gäste live begrüßt werden, im Internet sei der Stammtisch mehrere 1000 Mal angesehen worden.

Für das kommende Jahr plant Hannah Schroll mit ihren beiden Stellvertretern Stefan Gsinn und Anna Holzner, Geschäftsführer Marco Siller weitere Aktionen. Man werde sich wieder beim Stadtfest mit einem sozialen Projekt präsentieren, aber auch klare Kante in der Stadtpolitik zeigen. − red

