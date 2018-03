Beim Felsenkeller in Stein in den Partysommer starten

Ibiza-Partyfeeling in Oberbayern heißt es am Ostersonntag im Felsenkeller, da kann man schon einmal etwas schräg daherkommen. − Foto: Aloha Ibiza-Partyfeeling in Oberbayern heißt es am Ostersonntag im Felsenkeller, da kann man schon einmal etwas schräg daherkommen. − Foto: Aloha



Schluss mit Winter, am Ostersonntag, 1. April, ab 20 Uhr wird im Steiner Felsenkeller der Partysommer eröffnet. Ibiza-Partyfeeling in Oberbayern lautet das Motto. Die Heimatzeitung verlost dazu zwei VIP-Tickets und vier Freikarten.

Die besten Drinks, die euphorischste Stimmung und das coolste Publikum kündigen die Veranstalter an und wollen im Felsenkeller am Ostersonntag das erste große Event des Jahres in der Region feiern. Drei DJ’s sorgen auf zwei Floors für die perfekte Beschallung mit den angesagtesten Hits von Morgen und den legendärsten Krachern der Musikgeschichte. Egal ob auf dem Mainfloor oder im Ü30-Zelt, für die Gäste soll es ein unvergesslicher Abend werden.

Zusätzlich werden alle Besucher auf zwei Areas sowie der VIP-Tribüne an insgesamt sieben Bars mit kühlem Bier und sommerlichen Cocktails versorgt. Um das Feiern für alle entspannt zu gestalten, werden Shuttlebusse eingesetzt, die alle Fahrer entlasten sollen. Der besondere Service der Veranstalter in Kooperation mit der RVO wird seit Jahren hervorragend angenommen. Auch in diesem Jahr berechtigt das im Vorverkauf erworbene Ticket wieder zur kostenlosen Nutzung der Shuttlebusse zwischen Garching und Traunstein. − hr

Wie man VIP-Tickets und Freikarten gewinnen kann, erfahren Sie am Samstag, 24. März, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.