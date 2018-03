Granitsteine, aber kein Wasserspiel am Rathausplatz

Granitsteine, wie hier am Domplatz in Passau, werden nun auch am Rathausplatz Traunreut verlegt. − Foto: Thomas Jäger Granitsteine, wie hier am Domplatz in Passau, werden nun auch am Rathausplatz Traunreut verlegt. − Foto: Thomas Jäger



Mit Ausnahme eines neuen Bodenbelags aus Granit und einem Schachfeld, ändert sich im Zuge der Umgestaltung des Rathausplatzes in Traunreut (Lkr. Traunstein) im Wesentlichen nichts. Alle anderen Maßnahmen, die zusätzlich zur Diskussion standen, um mehr Belebung auf den Stadtplatz zu bekommen, wurden vom Stadtrat in seiner letzten Sitzung abgelehnt.

Der Tenor zielte darauf hin, dass der Platz seine Funktionalität erhalten sollte. Für die Entscheidung, den Platz mit Granit anstatt mit Betonsteinen zu pflastern, gab es sogar Applaus von den Zuhörerrängen.

Wie berichtet, hatten Bauausschuss und Lenkungsgruppe in einer gemeinsamen Sitzung für ein Granitpflaster plädiert und dies dem Stadtrat einstimmig empfohlen.

Bei dem Material handelt es sich laut Stadtbaumeister Thomas Gätzschmann um einen kugelgestrahlten, sogenannten Bayerwald Granit aus einem besonderen Steinbruch. Dieser Baustein kostet allerdings doppelt so viel wie Betonstein und wird auf rund 400000 Euro geschätzt.

Eine längere Diskussion löste der Vorschlag aus, auf dem Platz eine Wasserfläche mit Fontänen zu errichten. Ein Wasserspiel hatte auch der Bauausschuss bereits abgelehnt. Für Martin Czepan (Grüne) wäre ein Wasserspiel eine Bereicherung und deshalb stellte er den Antrag, das Wasserpiel, nicht wie vorgeschlagen in der Mitte des Platzes zu positionieren, sondern in einer kleineren Ausführung am südlichen Rand des Stadtplatzes. "Wir müssen für Kinder und ältere Bürger was tun. Sonst wird der Stadtplatz so tot bleiben wie er ist", sagte Czepan. Den Vorschlag von Czepan unterstützten auch der 2. Bürgermeister Hans Peter Dangschat und Andrea Haslwanter von der CSU. Der Antrag von Cezpan fiel mit 15:12 Stimmen durch.

Mehr darüber lesen sie in der Wochenendausgabe, 24. und 25. März, von Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.