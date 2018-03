Video: Neues Format "B-Comedy" mit Schauspielern aus der Region

Regisseur Tom Michl (Zweiter von rechts) gibt den Schauspielern Tipps und bespricht die einzelnen Sequenzen. − Fotos: Pfingstl Regisseur Tom Michl (Zweiter von rechts) gibt den Schauspielern Tipps und bespricht die einzelnen Sequenzen. − Fotos: Pfingstl



Diese Meldung haben viele gelesen: Der Altenmarkter Tom Michl plant gemeinsam mit der Produktionsfirma "Spreadfilms" aus Traunstein ein neues Comedy-Format, die B-Comedy.

B-Comedy ist dabei eine Anspielung an B-Movie – einen Film, den man ohne große Produktionskosten dreht. Auch auf das englische "to be" spielt der Name an und natürlich auf b wie bayerisch. Werbefachmann Michl möchte mit Schauspielern und Comedians aus der Region 30 bis 60-sekündige Sketche drehen und auf der Videoplattform Youtube und auf der extra für das Projekt angelegten Homepage www.b-comedy.de veröffentlichen.



Die Schauspieler der B-Comedy mit Regisseur Tom Michl (stehend, von links): Rudi Breiteneicher, Wolfgang Ullrich, Petra Stark, David Gmeiner, Florian Haslauer, Harry Scholz, Thomas Fellner, Regina Weistenfeld und Cengiz Öztunc und (sitzend, von links): Jasmin Braun, Eva Schneider, Anja Benedikt, Wolfgang Polz und Barbara Hertkorn. Die Schauspieler der B-Comedy mit Regisseur Tom Michl (stehend, von links): Rudi Breiteneicher, Wolfgang Ullrich, Petra Stark, David Gmeiner, Florian Haslauer, Harry Scholz, Thomas Fellner, Regina Weistenfeld und Cengiz Öztunc und (sitzend, von links): Jasmin Braun, Eva Schneider, Anja Benedikt, Wolfgang Polz und Barbara Hertkorn.



Etwa 150 Interessierte sind Michls Aufruf gefolgt, 15 hat der Altenmarkter ausgewählt. An einem Freitag Mitte März stehen sie in einem umgebauten Stadel in Altenmarkt. Die Stimmung ist gut. Es ist das erste Mal, dass die Schauspieler zusammentreffen. In einem Halbkreis stehen sie um die Kamera herum und schauen gespannt auf das aufgebaute Set. Zwei Tische, ein Stuhl, ein paar Holzbretter hängen zusammengenagelt an der Wand und symbolisieren ein Fenster, mehr braucht es nicht. Am Tisch sitzt der Burghauser Rudi Breiteneicher, Karohemd, blaue Latzhose, und liest Zeitung. "B-Comedy Schlepper 1.1 die Erste", ruft ein Mitarbeiter von "Spreadfilms" in die Kamera. Dann lässt den Balken der Klappe auf das Holz krachen. Es scheppert laut. Der erste Drehtag hat begonnen.

