Glanzvolles Abschlussfest zur Zeugnisverteilung

Die 20 Absolventen der Abteilung Landwirtschaft (hintere Reihe von links): Stefan Schillmeier (Fridolfing), Semesterleiter Peter Dufter, Thomas Rapp (Laufen), Martina Eberharter (Amerang), Christian Neumeier (Teisendorf), Josef Unterhauser (Eggstätt), Thomas Berger (Teisendorf), Dominik Dandl (Tacherting), Thomas Bauer (Trostberg), Anton Maier (Halfing), Heinrich Koch (Teisendorf), Anton Esterbauer (Kienberg), Daniel Erl (Tacherting), Stefan Aicher (Teisendorf), Dominik Schneider (Gstadt) und Schulleiter Hans Zenz, vordere Reihe von links: Christian Hellmeier (Tacherting), Josef Schmid (Prutting), Andreas Mittermayr (Schnaitsee), Josef Mitterer (Söchtenau), Josef Niedermaier (Tittmoning) und Manuel Maier (Höslwang). − Fotos: Effner



Mit einem Festakt, zahlreichen Ehrengästen und lebendigen Programmdarbietungen feierten die Absolventen des Wintersemesters 2017/18 der Landwirtschaftsschule Traunstein im Landratsamt. 42 junge Männer und Frauen erhielten ihre Zeugnisse als staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau beziehungsweise als Fachkraft für Ernährung und Hauswirtschaft.

Landrat Siegfried Walch hob in seinem Grußwort hervor, dass der Berufsstand der Bauern und Bäuerinnen auch unter jungen Leuten wieder großes Ansehen genieße. Der heutige Wohlstand und die Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln hänge von einer vitalen Landwirtschaft ab. Mit verantwortungsvoller Landschaftspflege und einer generationenübergreifenden Wirtschaftsweise bestimme sie das Bild der Heimat entscheidend mit. "Lasst euch nicht durch negative Diskussionen entmutigen", sagte Walch. Der Bauernstand sei ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in den Gemeinden.

BBV-Kreisobmann Sebastian Siglreithmayer freute sich, dass gerade die Hauswirtschaft aufgrund der Nachfrage nach ausgewogener Ernährung und eines wachsenden Gesundheitsbewusstseins einen neuen Aufschwung erlebe. Mit einem eigenen Schlachthof in Traunstein, der den Bauern gehört, und erfolgreichen Molkereien sei man in der Region für die Zukunft gut aufgestellt.

Siglreithmayer lobte die grundsolide Ausbildung, auf die die jungen Landwirte und Hauswirtschafterinnen mit Stolz und Selbstbewusstsein blicken könnten. Gleichwohl sei es auch wichtig, sich angesichts der komplexen Zusammenhänge in der Landwirtschaft der gesellschaftlichen Diskussion zu stellen: "Redet mit den Leuten, erklärt ihnen, was ihr tut und warum."

Die 22 Absolventinnen der Abteilung Hauswirtschaft (hintere Reihe von links): Josefa Weismann (Waging am See), Schulleiter Hans Zenz, Katrin Schützinger (Traunstein), Eva Seidenfuß (Surberg), Monika Mitterer (Unterneukirchen), Tanja Sax (Engelsberg), Hauswirtschaftsleiterin Annemarie Hofstetter-Hack, Christine Mayr (Halsbach), Maria Jungwirth (Obertaufkirchen), Mirjam Brandmayer (Tittmoning), Christine Bauer (Riedering), Johanna Kainzmeier (Garching an der Alz), Anna Baumgärtner (Bad Reichenhall), Maria Baumgartner (Truchtlaching), Franziska Hasenöhrl (Teisendorf), Karoline Böhm (Grabenstätt), Susanne Mayer (Teisendorf), Veronika Hilger (Ampfing), Verena Lenz (Fridolfing), vordere Reihe von links: Semesterleiterin Irmgard Hofbeck, Anna Bachmeier (Riedering), Katharina Mayr (Riegsee), Lena Stöcklhuber (Pittenhart), Stefanie Schmid (Schnaitsee) und Monika Welser (Großmehring).