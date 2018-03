Traunreut ist nun Fairtrade-Stadt

Bürgermeister Klaus Ritter (von links) nahm die Verleihungsurkunde entgegen von Carina Bischke und dankte der Steuerungsgruppe für ihre Arbeit: Helga Zembsch, Maria Gantner, Brigitte Reitmaier, Ana Ianc, Margit Ermel und Bernd Vilsmaier. − Fotos: mix Bürgermeister Klaus Ritter (von links) nahm die Verleihungsurkunde entgegen von Carina Bischke und dankte der Steuerungsgruppe für ihre Arbeit: Helga Zembsch, Maria Gantner, Brigitte Reitmaier, Ana Ianc, Margit Ermel und Bernd Vilsmaier. − Fotos: mix



Jetzt ist es amtlich: Traunreut ist "Fairtrade-Stadt". Am Freitagabend nahm Bürgermeister Klaus Ritter im Rahmen einer Feier im k1 die Urkunde und den offiziellen Titel in Empfang. Die Steuerungsgruppe hat es innerhalb eines Jahres nach dem positiven Stadtratsbeschluss für eine Bewerbung geschafft, alle Kriterien für den Titel zu erfüllen.

Grünen-Stadträtin Helga Zembsch berichtete, wie die Idee zur Beteiligung an der Fairtrade-Kampagne zustande kam. Bei einer kommunalpolitischen Tagung im November 2016 war es um die Enzyklika "Laudato si" als Auftrag von Kommunalpolitikern für gemeinwohlorientiertes Handeln gegangen. Die Stadträtin beschäftigte dabei besonders die Aussage von Papst Franziskus, dass "diese Wirtschaft tötet".

Im Laufe der Tagung kam Zembsch mit der Idee des fairen Handels in Berührung und sah darin eine Möglichkeit, Wirtschaft und Handel gerechter zu gestalten: "Das Konzept ,Fairtrade‘ setzt sich zum Ziel, einen Entwicklungsbeitrag zu leisten und das Leben der an der Produktion beteiligten Menschen und Familien in den Anbauländern zu verbessern." Der Traunreuter Stadtrat beschloss am 16. Februar 2017 auf ihren Antrag hin einstimmig, an der Kampagne teilzunehmen. Um die Voraussetzungen für den Titel zu schaffen, wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die in den Folgemonaten unermüdlich unterwegs war und Unterstützer der Idee sammelte.

