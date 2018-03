Breitband-Ausbau für 800000 Euro

Auch die letzten Weiler der Gemeinde sollen vom Glasfasernetz profitieren können. − Foto: red Auch die letzten Weiler der Gemeinde sollen vom Glasfasernetz profitieren können. − Foto: red



Die Gemeinde Taching am See (Landkreis Traunstein) möchte ein flächendeckendes Hochgeschwindigkeitsnetz mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 Mbit/s schaffen. Deshalb soll in einer nächsten Ausbaustufe der Lückenschluss im Gemeindegebiet geschafft werden. Betroffen sind voraussichtlich die Haushalte in den Ortsteilen Planthal, Coloman, Weiherhaus, Pertenham, Moos, Schneidergröben, Wimpasing und Eging. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf rund 800000 Euro. Der Gemeindeanteil liegt – wenn die erhoffte Förderung in vollem Umfange geleistet wird – bei rund 160000 Euro.

Mehr lesen Sie am Montag, 26. März, in Ihrer Heimatzeitzung.