"Trendumkehr" trotz Schuldenrekord

Verhangener Himmel über dem Tittmoninger Rathaus. − Foto: red



Vorsichtig optimistisch blickt man in der Stadt Tittmoning (Lkr. Traunstein) auf das heurige Jahr: "Wir haben die Talsohle durchschritten", so Bürgermeister Konrad Schupfner (CSU). Er ortete in der Sitzung des Finanzausschusses "eine leichte Entspannung" bei den Stadtfinanzen: "Die Trendumkehr wird zum Halbjahr kommen." Die Kennzahlen des Haushaltsjahres 2017 geben jedoch Anlass zur Sorge: Die Schulden der Stadt haben einen neuen Höchststand erreicht, während die Rücklagen weiter schrumpfen. Die Kreis- und Gewerbesteuerumlage konnte im Vorjahr nicht einmal aus dem Verwaltungshaushalt bestritten werden. Es musste auf die Reserven zurückgegriffen werden.

