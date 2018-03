Grausiger Fund: Schlachtabfälle illegal entsorgt

Diese Schlachtabfälle eines Schweines wurden in einem Waldstück gefunden. Diese Schlachtabfälle eines Schweines wurden in einem Waldstück gefunden.



Einen grausigen Fund hat ein Waldbesitzer am Sonntagabend in seinem Waldstück bei Traunwalchen gemacht: Dort lagen blutige Schlachtabfälle eines Schweines. Wie die Polizei mitteilt, befindet sich der Wald zwischen Traunwalchen und Schmieding,nicht weit von der Traun entfernt. Die tierischen Abfälle wurden dort in einem Umkreis von 10 Metern verteilt. Hinweise bitte an die Polizeistation Traunreut, Tel. 08669-86140.