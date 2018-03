Sexueller Übergriff auf 17-Jährige vor Diskothek - Polizei sucht Zeugen

Symbolfoto: PNP Symbolfoto: PNP



Zu einem sexuellen Übergriff auf eine 17-Jährige ist es in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in Traunstein im Landkreis Traunstein vor einer Diskothek gekommen. Wie die Polizei mitteilt verließ die 17-Jährige am Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr eine Diskothek in der Gabelsbergerstraße in Traunstein. Ein junger Mann folgte ihr, der sie nach eigenen Angaben bereits mehrfach auf der Tanzfläche "angetanzt" hatte. Im Bereich einer gegenüber der Diskothek gelegenen Baustelle belästigte der bislang unbekannte Täter das 17-jährige Mädchen massiv. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Traunstein verlief ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur. Er trug einen schwarzen Pullover mit weißer "Jack&Jones"-Aufschrift. Der Täter sprach gebrochen Deutsch.

Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in dem Fall und sucht nach Zeugen:

•Wer hat den Mann vor, während oder nach der Tatausführung gesehen?

•Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0861/9873-0 an die Kripo Traunstein oder jede andere Polizeidienststelle wenden.