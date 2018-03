Altenmarkts blühender Sonntag +++ Fotos

Auch in Sachen musikalische Unterhaltung war etwas geboten. − Foto: Schwiede Auch in Sachen musikalische Unterhaltung war etwas geboten. − Foto: Schwiede



Das Wetterglück ist Altenmarkt hold. Wenn man sich einen verkaufsoffenen Sonntag mit dem Namen "Altenmarkt blüht auf" vorstellt, dann so : blauer Himmel mit Federwölkchen, Sonnenschein, gut gelaunte Passanten und blühende Osterglocken vor den Läden. Und genau das traf das Flair dieses Tages in Altenmarkt.

"Nach der Kälte der vergangenen Wochen sehnt man sich so sehr nach ein paar Sonnenstrahlen", war von einer Besucherin des eigens für diesen Tag ins Leben gerufenen Büchereikaffees zu hören. So wie sie begaben sich viele Altenmarter auf eine Runde durch ihren Ort, in dem einiges geboten war. − tsMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 27. März, in Ihrer Heimatzeitung.