Rund eine Million Euro für kommunalen Wohnbau

In den Häusern in Pietling sind größtenteils nur noch die Innenarbeiten zu erledigen. − Foto: Fridolfing



Im Rahmen des Kommunalen Wohnungsbaus entstehen in Pietling, Fridolfing (Lkr. Traunstein) derzeit 24 Mietwohnungen mit einer Größe von 54 und 75 Quadratmetern zu einem laut Gemeinde bezahlbaren Mietpreis. Der Gemeinderat gab nun in der vergangenen Sitzung die Mittel für die nächste Stufe frei. Das Gremium vergab Aufträge an Unternehmen für den Innenausbau im Volumen von rund einer Million Euro.

