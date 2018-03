Laster kommt von Straße ab und landet in Acker

Ein Lastwagen ist am Dienstag Morgen bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2093 zwischen Offling und Grassach (Landkreis Traunstein) umgekippt. − Foto: FDL/Aki Ein Lastwagen ist am Dienstag Morgen bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2093 zwischen Offling und Grassach (Landkreis Traunstein) umgekippt. − Foto: FDL/Aki



Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag Morgen auf der Staatsstraße 2093 zwischen Offling und Grassach (Landkreis Traunstein) gekommen.

Nach ersten Informationen vom Unfallort war ein Kleinlastkraftwagen, der zwei Schweinehälften transportierte, in Richtung Altenmarkt unterwegs. Kurz hinter Offling geriet der Fahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ins Bankett, verriss wohl das Steuer, kam etwa 100 Meter weiter von der Straße ab und landete seitlich in einem Acker. Die Feuerwehren Altenmarkt, Stein a.d. Traun und Truchtlaching befreiten den unverletzten Mann, der in seinem Führerhaus eingesperrt war.

Vorsorglich wurde der Fahrer mit dem Rettungswagen in das nächste Krankenhaus gebracht. Die Polizei Trostberg nahm den Unfall auf. − FDL/AKI/red