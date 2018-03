Munitionsfund: LKA untersucht Wiese im Landkkreis Traunstein

In Chieming (Lkr. Traunstein) hat ein Spaziergänger am Montag auf einer Grünfläche einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. −Symbolfoto: dpa In Chieming (Lkr. Traunstein) hat ein Spaziergänger am Montag auf einer Grünfläche einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. −Symbolfoto: dpa



Spezialisten des Landeskriminalamtes München sind am Montag zu einem explosiven Fund in den Gemeindebereich Chieming (Lkr. Traunstein) ausgerückt.

Ein Spaziergänger hatte am Montag gegen 11 Uhr auf einer Grünfläche zwischen Egerer und Chieming einen verdächtigen Gegenstand entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den Gegenstand nicht genau einordnen und sperrten den Fundort sicherheitshalber ab, bis die die LKA-Fachkräfte eintrafen. Diese bestätigten, dass es sich um Munition bislang unbekannter Art handelt und nahmen den Fund zur näheren Untersuchung mit nach München. Nach etwa drei Stunden konnte das Wiesengelände wieder freigegeben werden.

Die Ergebnisse der Prüfung in München lassen aber noch auf sich warten. Wie ein LKA-Sprecher am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, hätten die Sprengstoff-Experten am Montag auch noch nach Schweinfurt ausrücken müssen, wo es um Chemikalien und gefährlichen Sprengstoff in einer Obdachlosen-Unterkunft ging. Dieser wesentlich brisantere Fall habe nun Vorrang.

Die PI Traunstein teilte lediglich mit, dass es sich bei dem Fund in Chieming nicht um ein Weltkriegs-Relikt handelt. Woher die Munition neueren Datums stammt, ob sie beispielsweise in Zusammenhang mit einem Kriminalitätsdelikt steht, müsse die Überprüfung ergeben. − tt