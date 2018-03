Kühltransporter umgekippt

In der Auffahrt auf die B 304 bei Traunstein ist dieser Kühllaster am Dienstagvormittag umgekippt. Der mit Fleisch beladene Laster musste erst entladen werden, eher er am Nachmittag aufgerichtet werden konnte. − Foto: Fdl/aki In der Auffahrt auf die B 304 bei Traunstein ist dieser Kühllaster am Dienstagvormittag umgekippt. Der mit Fleisch beladene Laster musste erst entladen werden, eher er am Nachmittag aufgerichtet werden konnte. − Foto: Fdl/aki



Die Auffahrt Traunstein Nord auf die B 304 war am Dienstag für mehrere Stunden gesperrt, nachdem dort am Vormittag ein Kühllaster auf das Bankett geraten und umgekippt war. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt dazu geführt hat, dass der Lenker die Kontrolle über den Sattelzug, der Fleisch geladen hatte, verlor. Für die Bergung der Ladung mit Tierhälften und des Sattelzuges musste die Straße bis zum Nachmittag gesperrt werden. Ein Ersatzlaster musste kommen, in den insgesamt 14 Tonnen Frischfleisch umgeladen wurden. Es waren neben den Polizeistreifen die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen an der Bergung beteiligt. − red