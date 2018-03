Die jungen Männer werden im Anti-Aggressivitätstraining von Germain Bennett (links) und Uli Günther mit ihrer Tat konfrontiert. Ein zentrales Element des Trainings ist es, diese unangenehme Situation auszuhalten und die Emotionen zu verarbeiten. − Foto: red Die jungen Männer werden im Anti-Aggressivitätstraining von Germain Bennett (links) und Uli Günther mit ihrer Tat konfrontiert. Ein zentrales Element des Trainings ist es, diese unangenehme Situation auszuhalten und die Emotionen zu verarbeiten. − Foto: red



In Traunreut (Landkreis Traunstein) wird derzeit wieder ein Anti-Aggressivitätstraining angeboten. Dabei sollen gewalttätige Männer lernen, für das eigenen Handeln Verantwortung zu übernehmen. Das wiederum soll verhindern, dass sie wieder Gewalt gegen andere anwenden.

"Du hast ihm den Kiefer gebrochen", schallt es durch den Raum. "Aber ich hab’ ihm doch nur eine leichte Ohrfeige gegeben." "Du hast ihm den Kiefer gebrochen", wiederholt Uli Günther energisch. Es ist Montagabend in den Räumen von "Jonathan Soziale Arbeit" in Traunreut (Landkreis Traunstein) und Stefan (Name geändert) wird von den Sozialpädagogen und Anti-Aggressivitätstrainern Uli Günther und Germain Bennett sowie einer Gruppe junger Männer mit den Folgen seiner Körperverletzungstat konfrontiert. "Den Mist glaubt Dir doch kein Mensch. Sag’ doch endlich, was Du wirklich getan hast", mischt sich deshalb auch Alex (Name geändert), einer der Teilnehmer, ein.

Seit vielen Jahren führt Jonathan Soziale Arbeit das Anti-Aggressivitätstrainings im Landkreis Traunstein durch, auch in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Mühldorf wird das Training angeboten. Etwa ein halbes Jahr lang setzen sich die jungen Männer intensiv mit ihren Gewalttaten und deren Folgen auseinander. Meist wird das Training als Weisung des Jugendgerichts oder als Bewährungsauflage verhängt. Manche kommen freiwillig, auch das ist möglich. − red