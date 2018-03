Großes Interesse am Gemeindeleben

Viele Pittenharter kamen zur Bürgerversammlung und lauschten den Vorträgen der Redner. − Foto: Pfingstl Viele Pittenharter kamen zur Bürgerversammlung und lauschten den Vorträgen der Redner. − Foto: Pfingstl



Eine positive Bilanz des vergangenen Jahres zog Pittenharts Bürgermeister Sepp Reithmeier in der Bürgerversammlung. Besonders hob er das kontinuierliche Einwohnerwachstum und die hohe Geburtenzahl hervor. Die Ausweisung von Baugebieten habe sich ausgezahlt. "Pittenhart ist eine Wachstumsgemeinde." Damit das so bleibt, habe man im Gemeinderat so schnell wie möglich für die Erweiterung des Baugebietes "Hinzinger Länder" gesorgt. "Dort konnten alle Pittenharter, die nachgefragt haben, ein Grundstück bekommen. Die restlichen Grundstücke gingen an Bauwerber aus den Nachbargemeinden, vor allem an junge Familien, was den Wachstumstrend noch verstärken könnte."

Man befinde sich schon mitten im Festjahr 2018, nutzte Bürgermeister Sepp Reithmeier die Gelegenheit, die Pittenharter Bürger einzustimmen. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen zum Festjahr, mit dem das 200-jährige Bestehen von Pittenhart als eigenständiger Gemeinde gefeiert wird. Hervorzuhenben sei der Festabend am 2. Juni, bei dem Pittenharter Bürger für besondere Leistungen geehrt werden sollen und das Heimatbuch präsentiert wird.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 29. März, in Ihrer Heimatzeitung.