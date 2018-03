Stadtwerke gehören zu Bayerns besten Wasserversorgern

Seit zehn Jahren beteiligen sich die Stadtwerke Traunreut am Leistungsvergleich bayerischer Wasserversorger. "Hohe Versorgungsqualität zu fairen Preisen ist der Grund, warum man sich mit anderen vergleicht und dabei lernt", sagt Stadtwerke-Chef Willi Helmdach (4. v. rechts), hier mit seinen Mitarbeitern Petra Meyer (v. l.) Toni Tradler, Engelbert Danner, Ulrike Dubois, Arthur Bartels, Franz Remmelberger und Alen Kuzman. −F.: red Seit zehn Jahren beteiligen sich die Stadtwerke Traunreut am Leistungsvergleich bayerischer Wasserversorger. "Hohe Versorgungsqualität zu fairen Preisen ist der Grund, warum man sich mit anderen vergleicht und dabei lernt", sagt Stadtwerke-Chef Willi Helmdach (4. v. rechts), hier mit seinen Mitarbeitern Petra Meyer (v. l.) Toni Tradler, Engelbert Danner, Ulrike Dubois, Arthur Bartels, Franz Remmelberger und Alen Kuzman. −F.: red



Seit 2006 nehmen die Stadtwerke Traunreut an einem vom Landesamt für Umwelt und vom Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft getragenen Effizienz- und Qualitätsuntersuchung der kommunalen Wasserversorgung in Bayern (EffWB) teil – zuletzt zusammen mit 109 weiteren bayerischen Unternehmen der kommunalen Wasserversorgung. Dabei wird die Leistungsfähigkeit eines Wasserversorgungsunternehmens anhand von fünf Kriterien bewertet: Effizienz, Versorgungssicherheit, Versorgungsqualität, Nachhaltigkeit und Kundenservice. Hier einige der jetzt ermittelten Studienergebnisse aus dem Erhebungsjahr 2015:

Die Stadtwerke Traunreut versorgten auf einem Gebiet von 45 Quadratkilometer 20816 Menschen mit 1,2 Milliarden Litern sauberem Trinkwasser. Die Wasserverluste lagen mit 2,7 Prozent weit unter dem landesweiten Durchschnitt von 8,7 Prozent – ein Indiz für ausgeprägte Netzpflege und Wartung. Die drei Trinkwasserspeicher halten eine Kapazität von 5,3 Millionen Litern vor. Die sehr gut ausgebildete und motivierte Belegschaft und der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst tragen zur Versorgungssicherheit bei. Die Qualität des Traunreuter Trinkwasser ist hervorragend. Es ist zu 100 Prozent Grundwasser und unterliegt ständigen Kontrollen. So wie es gefördert wird, kann es unbehandelt in das Netz gegeben werden. Mit zehn Schäden an 120 Kilometern Transport- und Verteilungsnetz im Jahr 2015 liegen die Stadtwerke im landesweiten Mittel.

Als Arbeitgeber schnitten die Stadtwerke Traunreut besonders gut ab. Die Fortbildungsquote von acht Tagen pro Angestelltem war überdurchschnittlich.

Im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung 2015 trafen die Wirtschaftsprüfer im Werkausschuss die Feststellung: "Eines der am besten geführten Unternehmen seiner Größe." Das schlägt sich auch auf den vergleichsweise unterdurchschnittlichen Wasserpreis nieder: monatlich 4,95 Euro muss jeder Traunreuter für Wasser in bester Qualität ausgeben. - red

