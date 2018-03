Neue Rohre für den Friedhof

Die Bauarbeiter füllten in den vergangenen Tagen die Löcher. Firmenchef Englbert Stöcklhuber (links) half beim Schaufeln mit. − Foto: Vodermaier Die Bauarbeiter füllten in den vergangenen Tagen die Löcher. Firmenchef Englbert Stöcklhuber (links) half beim Schaufeln mit. − Foto: Vodermaier



Es war Mesner Ludwig Schroll, der im vergangenen Jahr bemerkt hatte, dass am Wasserverbrauch am Friedhof etwas nicht stimmen kann. Die Wasseruhr lief, obwohl nirgendwo ein Hahn offen war. Kirchenpfleger Engelbert Vodermaier ließ das Wasser daraufhin abstellen und beauftragte mit der Pittenharter Pfarrei ein Unternehmen aus Mühldorf, der Sache auf den Grund zu gehen. Mit Gas überprüfte es die Wasserrohre und schnell wurde klar, es gibt Lecks. Das Problem war nur: Sie lagen unter den Fundamenten der Grabsteine. Einfach aufbaggern ging also nicht.

Lange hatte die Pfarrgemeinde daraufhin beraten, wie es weitergehen soll. Vor vier Wochen stand der Entschluss: Eine neue Leitung muss verlegt werden. Eine Baufirma hat fünf große Löcher auf dem Friedhof gegraben. Drei Löcher im Bereich des Pflasters, zwei im Riesel. "Dann wurden Leerrohre unter dem Weg durchgeschossen", erklärte Vodermaier. Dort wurde die neue Wasserleitung durchgezogen. Die einzige Änderung, die die neue Wasserleitung nun mit sich bringe, sei, dass der Friedhof nun von der anderen Seite mit Wasser versorgt würde, sagte der Kirchenpfleger. Gestern machte sich der Landschaftsbauer ans Werk und pflasterte die Löcher wieder zu. "Damit bis Ostern wieder alles hergerichtet ist", ergänzte Vodermaier. − pfjMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 29. März, in Ihrer Heimatzeitung.