Flucht endet an der Laterne

An einer Straßenlaterne endete in der Nacht auf Donnerstag im Landkreis Traunstein die Flucht eines 52-Jährigen vor der Polizei. Der deutlich alkoholisierte Lenker sollte von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Trostberg im Stadtgebiet von Trostberg kontrolliert werden. Der Mann gab jedoch Gas und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Altenmarkt (Landkreis Traunstein). Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

In Altenmarkt verlor der 52-Jährige aus dem Landkreis Traunstein jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und seine Flucht endete schließlich an einer Straßenlaterne. Als der unverletzte Mann aus seinem demolierten Auto ausstieg, wurde sofort deutlich, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Der 52-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein behielten die Beamten gleich.