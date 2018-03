Pakete und Post aus der Luft: Mitmachen beim Pionierprojekt!

Das Testgelände in Emertsham: Ein Racing-Quadrocopter beim Landeanflug. − Foto: privat Das Testgelände in Emertsham: Ein Racing-Quadrocopter beim Landeanflug. − Foto: privat



So mancher Spaziergänger mag sich schon über die gelbe Drehvorrichtung im Garten des Anwesens am Eichenweg 17 am südöstlichen Ortsrand von Emertsham (Lkr. Traunstein) gewundert haben. Des Rätsels Lösung: Es handelt sich um einen opto-akustischen Signalrotor – die technisch ausgeklügelte Voraussetzung für den automatischen Anflug von Racing-Quadrocoptern für Post- und Päckchenlieferungen.

Große Zustellfirmen wie DHL oder Amazon suchen schon seit einiger Zeit nach Lösungen, um vor allem den ländlichen Raum schnell, zielsicher und kostengünstig beliefern zu können. Drohnen gelten als die Zukunftslösung für die Transportindustrie. Revolutionär für den Online-Handel könnte das nun in Emertsham angestoßene Projekt sein.



Der IT-Spezialist und Copterpilot programmiert die Landeleitdaten in das automatische System ein. Bei den Probeflügen soll die Funktionsweise der gelben Signalrotoren perfektioniert werden, die die Paket-Drohne an ihr Ziel lotsen. Der IT-Spezialist und Copterpilot programmiert die Landeleitdaten in das automatische System ein. Bei den Probeflügen soll die Funktionsweise der gelben Signalrotoren perfektioniert werden, die die Paket-Drohne an ihr Ziel lotsen.



Zusammen mit einem IT-Spezialisten aus Tacherting haben die Logistiker den Testlauf mit autonom fliegenden Drohnen gestartet: Eine größere Skyscooter-Drohne steuert per GPS einen festgelegten Navigationspunkt an. Der Skyscooter ist mit zehn bis 15 kleineren Drohnen, so genannten Racing-Quadrocoptern bestückt. Diese klinken sich in der Luft aus, um zielgenau ihren programmierten Endkunden zu beliefern. Eine solche Mini-Drohne kann etwa 300 Gramm Ladung aufnehmen und bis zu 140 km/h schnell fliegen. Damit ermöglichen sie eine effektive Logistik, die von der Onlinebestellung bis zur Lieferung gerade mal eine Stunde benötigt.

Voraussetzung für den Nutzer ist ein freier Landekorridor mit einem Radius von 2,5 Metern im Garten, auf dem Balkon oder dem Dach. Der Quadrocopter sendet und empfängt optische und akustische Signale, um unvorhersehbare Gefahren im Luftraum erfassen zu können. Deshalb ist es notwendig, im Zielgebiet einen opto-akustischen Signalrotor aufzustellen und eine etwa einen Quadratmeter große, ebene Landefläche anzubieten.

Um das Skyscooter-Projekt in die nächste Testphase zu führen, werden etwa ein Dutzend Versuchsteilnehmer gesucht, die einen Drohnen-Landeplatz auf ihrem Grundstück zur Verfügung stellen. Versprochen wird dafür eine einjährige kostenlose Belieferung mit bis zu 300 Gramm schweren Briefen und Päckchen.

Wer interessiert ist, schreibt bis Sonntag, 1. April, 18 Uhr, eine E-Mail an die Heimatzeitung (red.heimatzeitung@vgp.de; Betreff: Skyscooter), die dann den Kontakt zur Test-Crew herstellt. Oder man informiert sich direkt vor Ort: Die Funktionsweise der Drohnen und des gelben Signalrotors wird am Sonntag, 1. April, um 17 Uhr anhand des Prototyps im Eichenweg 17 in Emertsham, Gemeinde Tacherting, der Öffentlichkeit vorgestellt. − tt

Dieses Video zeigt den Flug einer Zustelldrohne in luftiger Höhe über Emertsham: