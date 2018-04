Unfall an Gefahren-Kreuzung fordert eine Schwerverletzte

Der Bus rammte den Renault an der Fahrerseite, schleuderte ihn in die angrenzende Wiese. − Foto: FDL/Lamminger Der Bus rammte den Renault an der Fahrerseite, schleuderte ihn in die angrenzende Wiese. − Foto: FDL/Lamminger



Erneut ist es zu einem Unfall an der Kreuzung der Kreisstraße TS 16 mit der Verbindungsstraße Pietling – Kirchheim bei Tittmoning (Lkr. Traunstein) gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 13.35 Uhr. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei war ein 56-Jähriger aus Traunreut mit seinem schwarzen Kleinbus in Richtung Kirchheim unterwegs gewesen. Beim Überqueren der TS 16 dürfte er Fahrer trotz Stopp-Schildes den Renault einer Frau aus Salzburg-Umgebung übersehen haben, der auf der Kreisstraße in Richtung Wiesmühl fuhr. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, der schwarze Kleinbus rammte ihren Wagen in der Fahrerseite. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Fahrer wurden verletzt, die junge Österreicherin jedoch so schwer, dass sie vom Roten Kreuz in das Traunsteiner Klinikum gebracht werden musste. Der Bus Fahrer kam mit leichteren Blessuren in das Krankenhaus Fridolfing. Die TS 16 war für eine Stunde gesperrt.

Die Kreuzung gilt laut Auskunft der Polizei als Unfallhäufungsstelle, meist durch Vorfahrtsmissachtung. Nach dem Ausbau der Kreisstraße wurde vor der Einmündung mit dem Stopp-Schild ein Sichtschutz errichtet – jedoch ohne deutliche Verbesserung.

