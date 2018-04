"Ninja Warrior": Sonja Fischer im härtesten Parcours der Welt

Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit: Sonja Fischer aus Traunreut, die für den TSV Tittmoning in der Bundesliga turnt, hat sich für die RTL-Wettkampfshow "Ninja Warrior Germany " qualifiziert. −F.: red Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit: Sonja Fischer aus Traunreut, die für den TSV Tittmoning in der Bundesliga turnt, hat sich für die RTL-Wettkampfshow "Ninja Warrior Germany " qualifiziert. −F.: red



Schafft Sonja Fischer aus Traunreut den härtesten Parcours der Welt? Zuzutrauen ist es der 18-jährigen Turnerin. Sie verfügt über alles, was den Teilnehmern in der RTL-Wettkampfshow "Ninja Warrior Germany" abverlangt wird: Kraft, Ausdauer, Körperbeherrschung und starker Willen. Die talentierte Turnerin hat sich für die dritte Staffel des TV-Spektakels qualifiziert.

Obwohl die mehrfache bayerische und deutsche Meisterin, die für den TSV Tittmoning antritt, über großes turnerisches Können verfügt und für ihre Zähigkeit bekannt ist, weiß sie, dass es kein Zuckerschlecken wird. Die Übungen – Hüpfen, Springen, Hangeln, Balancieren und Klettern ohne Ende – verlangen den Teilnehmern alles ab. "Vom Gefühl her denke ich, dass ich dafür alles habe – Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit", sagt die selbstbewusste Ausnahmesportlerin. "Aber der Parcours ist anspruchsvoll, und es gehört auch eine große Portion Glück dazu."

Zunächst muss Sonja Fischer aber erst die Vorrunden überstehen. "Sollte ich weiterkommen, bin ich im Halbfinale." Die Vorrunden finden zwischen dem 16. und 24. Mai in der dm-Arena in Karlsruhe statt.

Aus einer Laune heraus im Gespräch mit Freunden hat sich Sonja Fischer übers Internet für die dritte Staffel von "Ninja Warrior Germany" beworben – und prompt eine Zusage erhalten. "Ich hab’ die Sendung mal gesehen, mir die Kriterien im Internet angeschaut und mich spontan beworben." Der Fragebogen, den sie ausfüllen musste, war ellenlang: Von der Schulausbildung über Hobbys bis hin zu den sportlichen Erfolgen der letzten zwei Jahre. "Ich habe auch noch ein Kurzvideo vom Turnen gedreht und mitgeschickt." Sie erhielt die Zusage für ein Casting in München. Bei dieser Sichtung scheint die Traunreuterin positiv aufgefallen zu sein. "Vorletzten Freitag habe ich dann per E-Mail die Zusage bekommen, dass ich in der Sendung dabei bin."

