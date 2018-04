Vandalen im Wald: Mehrere Hochsitze in der Region zerstört

Einer der zerstörten Hochsitze im Jagdrevier 2 in Stein a. d. Traun. Foto: Polizei Einer der zerstörten Hochsitze im Jagdrevier 2 in Stein a. d. Traun. Foto: Polizei



Mit einer ungewöhnliche Diebstahls- und Sachbeschädigungsserie hat es die Polizei im Landkreis Traunstein zu tun. Ihr Unwesen treiben die Vandalen und Diebe dabei im Wald.

So bot sich den Jagdpächtern in Stein a. d. Traun nach Ostern ein Bild der Zerstörung. Am Wochenende hatten sich Unbekannte an mehreren Hochsitzen und Fütterungsvorrichtungen für Wildtiere zu schaffen gemacht. Der entstandene Sachschaden im Jagdrevier Stein a. d. Traun 2 beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits am Karfreitag im Jagdrevier Palling Jugendliche festgestellt, die dort ebenfalls zwei Hochsitze zerstörten. Hinweise auf die Täter nehmen die Polizeistation Traunreut unter Tel. 08669/86140 und jede andere Polizeidienststelle entgegen. Der zuständige Jagdpächter in Stein hat zudem 200 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Vandalen führen.

Mit dieser Tat zusammenhängen könnte ein ebenso dreister, wie aufwändiger Deibstahl im Gemeindegebiet von Altenmarkt. Wie die Polizei Trostberg meldet, haben Unbekannte in der Zeit von Karfreitag bis Ostersonntag zwischen Rabenden und Obing im Ortsteil Neustadl eine geschlossene Jagdkanzel aus Holz demontiert und abtransportiert. Der Hochsitz ist ringsum mit dunkelgrün lackiertem Holz verbrettert und etwa 1,5 Meter lang, 1,5 Meter breit und 2 Meter hoch. Die Kanzel stand auf zwei Meter hohen Vierkantbalken und hatte ein Blechdach.

Die Leiter sowie die Holzbalken wurden ebenfalls entwendet. Aufgrund der Größe des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass es sich um mehrere Täter handelte und sie mit einem größeren Anhänger angerückt sind. Die Kanzel befand sich am Waldrand und ist von der Straße aus gut sichtbar, s odass die Diebe vielleicht bei der Demontage beobachtet wurden. Hinweise sind an die Polizei Trostberg, Tel. 08621/98420, zu richten. − tt

