In Ruhpoldinger Schwimmbad Kinder gefilmt und dabei onaniert

Im Schwimmbad in Ruhpolding im Landkreis Traunstein soll ein 39-Jähriger am Gründonnerstag vor Kindern onaniert haben. −Symbolfoto: Jens Büttner/Archiv Im Schwimmbad in Ruhpolding im Landkreis Traunstein soll ein 39-Jähriger am Gründonnerstag vor Kindern onaniert haben. −Symbolfoto: Jens Büttner/Archiv



In einem Schwimmbad in Ruhpolding im Landkreis Traunstein soll ein 39-Jähriger am Gründonnerstag Kinder beim Umziehen gefilmt und dabei sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Laut Polizeiangaben bemerkten Schülerinnen gegen 16.15 Uhr in der Umkleidekabine des Ruhpoldinger Hallenbads, dass sie von der Nachbarkabine aus gefilmt werden. Die Schülerinnen vertrauten sich sofort ihrer Betreuerin an. Sie sah in der Kabine nach und entdeckte einen Mann, der gerade sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Betreuerin alarmierte sofort einen Angestellten des Bades. Der Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Außerdem durchsuchten die Beamten das Auto des Mannes und stellten sämtliche Datenträger sicher. Die Kripo Traunstein ermittelt. − pnp