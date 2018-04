Ein neuer Brauch für Pittenhart

Stolz präsentieren die Mitglieder des Gartenbauvereins ihren Osterbrunnen. Mit selbst gemachtem Eierlikör stoßen Gertrud Stöcklhuber (Zweite von links) und Andrea Aringer (Zweite von rechts) mit den fleißigen Helferinnen an. − Foto: Plank Stolz präsentieren die Mitglieder des Gartenbauvereins ihren Osterbrunnen. Mit selbst gemachtem Eierlikör stoßen Gertrud Stöcklhuber (Zweite von links) und Andrea Aringer (Zweite von rechts) mit den fleißigen Helferinnen an. − Foto: Plank



Ein aufwendiges Gestell, grüner Buchs und Eier, die in den Farben des Gemeindewappens leuchten – der Osterbrunnen auf dem Pittenharter Dorfplatz ist ein Blickfang. Dieser wurde nun zu Ehren der 200-Jahr-Feier der Gemeinde zum ersten Mal geschmückt.

Der Brauch des Osterbrunnens stammt ursprünglich aus Franken. "Dort herrschte früher Wassermangel", erzählt die Schriftführerin des Gartenbauvereins, Gertrud Stöcklhuber. "Mit einem Osterbrunnen dankten die Menschen Gott dafür, dass sie genug Wasser hatten."

Der Gartenbauverein investierte viel Zeit, um den Nikolausbrunnen am Dorfplatz in einen Osterbrunnen zu verwandeln: Ganze 110 Stunden werkelten die fleißigen Helfer. Besonders zeitaufwendig war die Vorbereitung der bunten Ostereier, mit denen der Brunnen geschmückt wurde. "Alle Eier am Brunnen sind echt", weiß Stöcklhuber. Sie wurden ausgeblasen, mit Acrylfarben bemalt, aufgefädelt und an das Gestell des Osterbrunnens gebunden. Nun erstrahlen die Eier in den Farben blau, gelb und weis. Dabei haben die Gartler nichts dem Zufall überlassen: "Wir haben sogar die weißen Eier noch einmal angemalt, damit sie auch schön glänzen", so Stöcklhuber.

Das Gestell um die Nikolausfigur fertigte Thomas Strein an, den Rahmen für den Brunnen machte Engelbert Vodermaier. Daran wurden Buchs und die 493 bemalten Eier gebunden.

Das vollendete Werk konnten die Pittenharter beim "Brunnenloben" am Ostermontag nach dem Gottesdienst bestaunen. Die bunten Eier erstrahlten im Sonnenlicht, die Pittenharter waren allesamt begeistert von dem feierlich geschmückten Brunnen.