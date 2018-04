Feuerwehreinsatz wegen Rückstau im Kamin

Drei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Trostberg rückten am Dienstag gegen 15.55 Uhr aus. − Foto: Lucia Frei Drei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Trostberg rückten am Dienstag gegen 15.55 Uhr aus. − Foto: Lucia Frei



Ein Rauchwarnmelder hat am Dienstag gegen 15.50 Uhr über den Hausnotruf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In einem Haus an der Hochfellnstraße in der Schwarzau war der Wohnraum stark verraucht, weil es im Kamin aufgrund des Temperaturumschwungs einen Rückstau gegeben hatte. Ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Trostberg rückte an, musste aber nicht löschen. Kommandant Hans-Peter Heimbach erklärte, dass der Hausnotruf den Alarm ordnungsgemäß ausgelöst hatte. − luh