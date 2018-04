"Wallfahrtscharakter und Brauchtum erhalten"

369 Pferde wurden beim Georgiritt in Traunstein gezählt. Alle Teilnehmer kamen unfallfrei vor der traumhaften Kulisse des Ettendorfer Kircherls an. − Fotos: Wittenzallner 369 Pferde wurden beim Georgiritt in Traunstein gezählt. Alle Teilnehmer kamen unfallfrei vor der traumhaften Kulisse des Ettendorfer Kircherls an. − Fotos: Wittenzallner



"Ein traumhafter Tag, noch schöner geht es nicht", sagte der Vorsitzende des St.-Georgs-Vereins, Albert Schmied, am Montagabend in der schon traditionellen Nachlese zum Georgiritt in Traunstein. In der Chiemgauhalle habe es in der Vorbereitung keine Probleme gegeben, bei der Aufstellung dagegen schon. Trotzdem sei man gut und pünktlich auf den Stadtplatz gekommen, sagte Schmied. Der Schwertertanz habe gewohnt gut funktioniert, "aber die Ross waren heuer ‚gangiger‘", so Schmied, "aber es hat keinen Unfall gegeben", freute sich Schmied über den unfallfreien Verlauf. 369 Pferde wurden gezählt. Ein Dankgottesdienst findet am kommenden Sonntag ab 19 Uhr in Ettendorf statt.

Nach der Nachlese nahm Albert Schmied noch zwei Ehrungen vor: Paul Zeiser, der seit 1958 bei den Pfeifern dabei und mittlerweile deren Chef ist, geht als Landsknecht beim Ritt mit und erhielt die Ehrennadel samt Urkunde. Inge Pistotnik, die sich in "herausragender Weise für den Verein einsetzt und als helfende Hand in vielen Funktionen seit dem Krieg im Verein engagiert hat" wurde zum Ehrenmitglied ernannt. − awi

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 4. April 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.