Pornos umsonst als Entschädigung: Das sagt die Gemeinde Petting dazu

Ganz Petting darf jetzt gratis Pornos schauen. Zur "Premium Places"-Kampagne hat die Online-Plattform "Pornhub" ein Promo-Video veröffentlicht – mit sexuell aufgeladenen Aufnahmen aus dem 2350-Einwohner Ort im Rupertiwinkel. −Screenshot: tt Ganz Petting darf jetzt gratis Pornos schauen. Zur "Premium Places"-Kampagne hat die Online-Plattform "Pornhub" ein Promo-Video veröffentlicht – mit sexuell aufgeladenen Aufnahmen aus dem 2350-Einwohner Ort im Rupertiwinkel. −Screenshot: tt



Eine erotische Entschädigung für "Jahre der Demütigung und des stillen Leidens" soll sie sein, die Marketing-Aktion von "Pornhub". Gemeinden, die sexuell interpretierbare Ortsnamen tragen, hat die weltgrößte Online-Plattform für Pornografie in die Liste seiner so genannten Premium Places aufgenommen – darunter auch Petting im Landkreis Traunstein. (Ein Video finden Sie am Ende des Artikels)

Somit erhalten die 2350 Einwohner der Rupertiwinkel-Gemeinde einen kostenlosen Abo-Zugang zu den freizügigen Filmchen des Internet-Anbieters – ebenso wie 49 weitere Städte und Gemeinden mit zweideutigen Ortsnamen, etwa Fucking in Oberösterreich, Pussy in Frankreich, Bitsch in der Schweiz, Dildo in Kanada, Rectum in den Niederlanden oder La Vagina in Italien.



Auch das oberösterreichische Fucking gehört zu den Premium Places. −Screenshot: tt Auch das oberösterreichische Fucking gehört zu den Premium Places. −Screenshot: tt



Wobei sich die Pettinger, wie Geschäftsleiter Reinhard Melz auf Nachfrage betont, gar nicht sonderlich leidgeprüft vorkommen. "Uns ist das im Grunde gnadenlos wurscht", sagt er süffisant. Die Zeiten, in denen die Ortsschilder gestohlen wurden oder Touristen Zwischenstopps einlegten, um sich in anzüglichen Posen davor abzulichten, seien eher schon vorbei. "Tendenziell machen sowas ja ohnehin nur verklemmte Leute", findet Melz. Man begegne dem "sexuellen Missbrauch" des Ortsnamens von je her gelassen – etwa mit dem Spruch "Nur Petting ist schöner". "Da kann sich jeder denken was er mag", je nachdem, ob er eher oberhalb oder unterhalb der Gürtellinie unterwegs sei.

VIDEO: Die Premium Places der Plattform



Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch in Ihrer Heimatzeitung.