Laster gegen Pkw an der Kreuzung an der Waginger Straße

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 8 Uhr in Traunreut ereignet.

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle war eine Skoda-Fahrerin auf der St2104 aus Richtung Waging kommend nach Traunreut unterwegs. An der Abzweigung mit Ampel in die Kantstraße bog sie kurz vor einem entgegenkommenden Lkw nach links ab. Der Laster erfasste den Skoda auf der Beifahrerseite. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und vom BRK in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Traunreut war mit 21 Einsatzkräften vor Ort, übernahm die Erstversorgung der Beteiligten, regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn. Die Staatsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett geseperrt. Der Verkehr wurde durch das Stadtgebiet umgeleitet. − red/FDL/Lamminger