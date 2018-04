Gegner des A8-Ausbaus lassen nicht locker

Enge Kurvenradien und kein Standstreifen: Die A8 muss dringend ausgebaut werden – doch in welchen Dimensionen, darüber scheiden sich die Geister. − Fotos: Autobahndirektion/Höfer Enge Kurvenradien und kein Standstreifen: Die A8 muss dringend ausgebaut werden – doch in welchen Dimensionen, darüber scheiden sich die Geister. − Fotos: Autobahndirektion/Höfer



Braucht es so viel Autobahn zwischen Rosenheim und Walserberg? Müssen es sechs Fahrspuren sein? Oder reichen nicht doch vier plus zwei Standstreifen? Da gehen die Meinungen auseinander. Während Verkehrsplaner und Autobahndirektion inklusive aller bisherigen CSU-Verkehrsminister sechs Spuren für unbedingt notwendig erachten, halten die Gegner das Vorhaben für überdimensioniert. Allen voran die Aktiven im Verein "Ausbau A8 – Bürger setzen Grenzen". In seiner Jahreshauptversammlung in der Siegsdorfer "Alten Post" bestätigte der Verein einstimmig sein bisheriges Führungspersonal.

Und die Aktiven bleiben optimistisch: Sie sehen sowohl den Bundesrechnungshof auf ihrer Seite als auch den Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestags (wir berichteten). Man stehe inzwischen bei Gesamtkosten von 1,3 Milliarden für einen sechsspurigen Ausbau im Süden, den die Verkehrs- und Stauzahlen nicht rechtfertigen, da sich der Verkehr ab dem Inntaldreieck stark reduziere, so Vorsitzende Marlies Neuhierl-Huber. "Was wir brauchen, ist ein Tempolimit und ein Standstreifen."

Im Oktober will der Verein mit Musik und Kabarett sein zehnjähriges Bestehen feiern. − höf

