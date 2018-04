450-Meter-Leitung für Fernwärme wird verlegt

Eine Beschilderung, die auf den Fernwärme-Leitungsbau im Wohngebiet Weisbrunn-Waldfeld in Traunreut hinweist, wurde bereits angebracht. Kurt Empl von den Stadtwerken deutet auf die bereits abgesteckte Trasse entlang der Eduard-Wiesmann-Straße. In diesem Bereich müssen zunächst noch die Wurzelstöcke der gerodeten Fläche entfernt werden. − Foto: Gabi Rasch Eine Beschilderung, die auf den Fernwärme-Leitungsbau im Wohngebiet Weisbrunn-Waldfeld in Traunreut hinweist, wurde bereits angebracht. Kurt Empl von den Stadtwerken deutet auf die bereits abgesteckte Trasse entlang der Eduard-Wiesmann-Straße. In diesem Bereich müssen zunächst noch die Wurzelstöcke der gerodeten Fläche entfernt werden. − Foto: Gabi Rasch



Nächste Woche beginnen die Bauarbeiten für eine 450 Meter lange Fernwärme-Hauptleitung im Wohngebiet Weisbrunn-Waldfeld. Die Maßnahme wird sich bis Ende Juli ziehen.

Zunächst soll lediglich ein Wohnblock in der Nettuno-Allee an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Weitere Anschlüsse werden folgen. Im Zuge des Leitungsbaus besteht auch noch für unmittelbare Anlieger der Hauptleitung die Möglichkeit, an das Leitungsnetz anzuschließen.

Während der Bauarbeiten wird es zu Behinderungen kommen. Deshalb bittet die Stadt um Nachsicht, wenn die Parkplätze kurzzeitig nicht befahren werden können oder die Zugänge zu den Häusern über unbefestigten Untergrund führen.

Die Trasse des Rohrleitungsbaus beginnt an der Abzweigung der Staatsstraße 2104 (Waginger Straße) und führt entlang der Eduard-Wiesmann-Straße, Johann-Sebastian-Bach-Straße bis zur Nettuno-Allee. Die Wärme liefert das in der Nähe befindliche Geothermie-Kraftwerk.

Bevor am Montag, 16. April die Baumaschinen anrollen, müssen entlang des zum Teil gerodeten Waldstücks an der Eduard-Wiesmann-Straße Wurzelstöcke entfernt werden. Der Naturschutz hat für diese Maßnahmen, die vom Maschinenring Traunstein durchgeführt werden, am kommenden Donnerstag grünes Licht erteilt. Dieser Termin musste zum Schutz der Haselmaus eingehalten werden. Vor dem 12. April dürfen diese possierlichen Nager in ihrem Winterschlaf nicht gestört werden. - ga

Mehr dazu lesen Sie am 6. April im Traunreuter Anzeiger.