Wasserleitungen werden auf der Dietlwiese vergraben

Auf der Dietlwiese wird seit einigen Tagen so tief und breit gegraben, dass mancher Spaziergänger schon an einen vorzeitigen Start der Bundesstraßen-Verlegung glaubte. Die Bauarbeiten betreffen jedoch nur die Trostberger Wasserversorgung. Die Stadtwerke sorgen für den Anschluss an den neuen Brunnen in Hannslau bei Altenmarkt.

Von der Abzweigung nach Glött aus hat man sich unter der Bundesstraße und dem Mühlbach hindurch 250 Meter in Richtung Osten gebohrt. Laut Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum laufe alles nach Plan. Die Wasserleitungen sollen ab kommender Woche verlegt werden. Aufgerissen haben die Bagger auch schon den langen Graben, in dem die Leitungen etwa 1,80 Meter tief über die Dietlwiese und entlang des Radwegs bis zum Übergabeschacht in der Schwarzau vergraben werden. "Vorgabe war, dass wir die mögliche künftige Trasse einer neuen Bundesstraße nicht berühren", informiert Bratzdrum. Somit verläuft die nun sichtbare Querung der Dietlwiese südlich des vorgesehenen B299-neu-Korridors. - tt

