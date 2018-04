Traunstein lockt mit Lindl-Sonntag

Mit einer großen Auswahl an Gebrauchtem, darunter sicher auch die eine oder andere Rarität oder Kuriosität, lockt der Flohmarkt am Lindl-Sonntag in das Stadtzentrum. − Foto: Archivbild Sepp Niederbuchner Mit einer großen Auswahl an Gebrauchtem, darunter sicher auch die eine oder andere Rarität oder Kuriosität, lockt der Flohmarkt am Lindl-Sonntag in das Stadtzentrum. − Foto: Archivbild Sepp Niederbuchner



Einkaufen nach Lust und Laune – das ist am Lindl-Sonntag in Traunstein möglich. Am 8. April können sich die Besucher durch die Straßen der Großen Kreisstadt treiben lassen, denn viele der Fachgeschäfte und Warenhäuser in der Stadt haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

In der Fußgängerzone auf dem Stadtplatz findet von 8 bis 18 Uhr der traditionelle Ostermarkt statt. Mit einer großen Auswahl an Gebrauchtem lockt der Flohmarkt auf der Bahnhofstraße ab dem Stadtpark bis hinauf zum Bahnhof, auf der Marienstraße von den Abzweigungen Ludwig-Thoma-/Pinerolostraße bis zum Maxplatz und am Maxplatz selbst. Zusätzlich gibt es den beliebten Kinderflohmarkt im Stadtpark. Im Foyer des Kulturzentrums veranstaltet die Stadtbücherei Traunstein von 10 bis 16 Uhr einen Bücherflohmarkt.

Auch die Polizei und die Kreisverkehrswacht Traunstein sowie der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (mit einem Radlflohmarkt) sind auf dem Maxplatz präsent. Und bei der Energieagentur Südostbayern ist am Lindl-Sonntag Tag der offenen Tür. − red

Eine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 6. April 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.