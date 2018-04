Hat Tittmoninger zwei Quads geklaut?

−Symbolbild: dpa −Symbolbild: dpa



Eine aufgebohrte Krümmerschraube könnte einem 40-Jährigen vor dem Schöffengericht Traunstein zum Verhängnis werden. Der Angeklagte soll aus zwei gestohlenen Quads ein neues fabriziert haben, mit dem er sich 2016 auf Facebook präsentierte. Der äußerst sachkundige Handwerker aus Tittmoning stand zu den Veränderungen, wollte aber für alles eine plausible Erklärung haben. Den technischen Gutachter, Peter Kaeswurm vom TÜV in Freilassing, beauftragte Richter Wolfgang Ott, die besagte Stelle mit der Schraube in dem Quad zu prüfen. Die Hauptverhandlung wird am 23. April fortgesetzt.

Der Handwerker soll laut Anklage von Staatsanwältin Linda Arnótfalvy im Dezember 2012 sowie Anfang Oktober 2016 zwei Quads kurzgeschlossen und zu seinem Hof gebracht haben. Dort soll er die Fahrzeuge vom Typ 450 und 400 zerlegt und ein neues Quad zusammengesetzt haben. Der 40-Jährige mit Verteidigerin Petra Behnisch aus Traunreut zur Seite wies am Donnerstag den Vorwurf des Diebstahls zurück. − kd

