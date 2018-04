"Yukon Arctic Ultra": Vortrag über eiskalten Ultramarathon

Beim Sektionsabend des DAV Traunstein am heutigen Freitag (6. April 2018) ab 19.30 Uhr im "Hofbräuhaus-Bräustüberl" wird Extremsportler Florian Reiterberger einen Erlebnisvortrag über seine Teilnahme beim härtesten und kältesten Ultramarathon der Welt zeigen – dem "Yukon Arctic Ultra". Der Eintritt ist frei.

Reiterberger kam im Jahr 1999 über die Bundeswehr zum Bergsport. Ausgebildet zum Gebirgsjäger und Mulitreiber, absolvierte er 2007 zusätzlich die Ausbildung zum Bergrettungssoldaten. Während dieser Zeit war er in jeder freien Minute in den Berchtesgadener Bergen unterwegs – mal mit dem Mountainbike, mal mit den Tourenskiern, mal in Klettersteigen oder Kletterrouten. Mittlerweile haben sich seine Bergsport-Aktivitäten auf Mountainbiken und Skihochtouren eingependelt. Seit 2009 ist er immer wieder bei Langstreckenrennen mit dem Mountainbike am Start. − red/Foto: privat