Amphibienwanderung: B305 ist nachts gesperrt

Mit beschilderten Schranken wird die B305 nachts gesperrt. Mit beschilderten Schranken wird die B305 nachts gesperrt.



Mit den milden Temperaturen beginnt die Amphibienwanderung am Weitsee, Bayerns größtem Amphibienübergang. Jährlich queren dort rund 30000 Frösche, Kröten und Molche die B305 und wandern zu ihren Laichgewässern. Daher sperrt das Staatliche Bauamt Traunstein die B305 zweitweise voll, um die wandernden Amphibien zu schützen. Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgt die Vollsperre während der Hauptzeit der Amphibienwanderung an mehreren Tagen zwischen 20 und 6 Uhr. Dann sind die Schrankenanlagen bei Seegatterl und Seehaus zu. Die Umleitung erfolgt weiträumig über die Kreisstraße TS5 von Siegsdorf nach Staudach/Grassau sowie über die A8. Die Umleitungstrecke ist ausgeschildert. − red/Foto: Bauamt