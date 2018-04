Kroatien-Reisebuch im Video: Mit Wohnmobil auf Großvaters Fahrradspuren

Arthur und Elisabeth Pauli mit ihrem Buch "Auf Spurensuche nach Kroatien, unterwegs auf Großvaters Fahrradspuren". - Foto: mix Arthur und Elisabeth Pauli mit ihrem Buch "Auf Spurensuche nach Kroatien, unterwegs auf Großvaters Fahrradspuren". - Foto: mix



Arthur und Elisabeth Pauli aus Stein a. d. Traun sind begeisterte Hobbyfotografen und -Filmer und am liebsten mit ihrem Wohnmobil in fremden Ländern unterwegs. Diese Vorlieben haben dazu geführt, dass sie nun ein Buch herausgebracht haben mit dem Titel "Auf Spurensuche nach Kroatien, unterwegs auf Großvaters Fahrradspuren".



Auf Großvaters Fahrradspuren sind spannende fotografische Damals-und-heute-Vergleiche entstanden: Hier ein Foto von Michael Reisinger mit seinem Fahrrad am Geländer der Isonzobrücke vor der Stadt Sagrado...



Das Paar fuhr 2014 die genau gleiche Strecke mit dem Wohnmobil, die Michael Reisinger 1953 mit dem Fahrrad bewältigt hatte. Reisinger, Jahrgang 1897, lebte in Trostberg und war der Großvater von Elisabeth Pauli. "Einmal das Meer sehen und noch einmal Land und Leute in Friedenszeiten erleben, dort, wo er gegen Ende des Ersten Weltkrieges so schwer verletzt wurde, das war sein großer Wunsch", weiß seine Enkelin aus Erzählungen.



...und dieselbe Ansicht mit Stauwehr im Hintergrund auf einer aktuellen Aufnahme von Arthur Pauli. − Fotos: A+E Pauli Bildarchiv



Rund 60 Jahre später fand Elisabeth Pauli das Reisetagebuch ihres Großvaters und ein Album mit größtenteils unbeschrifteten Fotos. Bei der Lektüre war sie begeistert von diesem Reise-Abenteuer und zugleich gespannt, ob sie herausfinden würde, wo ihr Opa damals unterwegs war. Mit den Unterlagen des Großvaters machte sich das Ehepaar auf den Weg und verglich die Orte und Ansichten ständig mit den alten Aufnahmen. Auf der Fahrt fanden sie einige Plätze wieder und machten möglichst vom selben Standort aus das gleiche Foto, das auch Michael Reisinger Jahrzehnte zuvor geknipst hatte. Spannende Damals-zu-heute-Vergleiche sind daraus entstanden.



Im Sommer 1953 startete Michael Reisinger sein Rad-Abenteuer. Im Sommer 1953 startete Michael Reisinger sein Rad-Abenteuer.



Die Paulis stellen im Buch ihre eigenen Notizen und Bilder denen ihres weltenbummelnden Vorfahrs gegenüber. Die Reisebeschreibung werden mit wissenswerten Details und Infos über Land und Leute angereichert, darunter Ausflugstipps und Unterkünfte, für alle Leser, die eine ähnliche Reise machen wollen.

"Auf Spurensuche nach Kroatien, unterwegs auf Großvaters Fahrradspuren" wurde auf der Leipziger Buchmesse im März vorgestellt. Es ist im Buchhandel erhältlich sowie bei den Herausgebern selber.

