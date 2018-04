Stammzellen gespendet: Tachertinger könnte Lebensretter werden

"Kein großes Ding": Thomas Legner Ende Februar bei der Stammzellenspende im Klinikum-Nord in Nürnberg. Der 29-jährige Tachertinger hatte sich 2009 typisieren lassen. Im August 2017 hat die Deutsche Knochenmarkspenderdatei festgestellt, dass er der – vielleicht lebensrettende – genetische Zwilling für einen an Blutkrebs erkrankten 60-Jährigen in den USA ist. − Foto: privat "Kein großes Ding": Thomas Legner Ende Februar bei der Stammzellenspende im Klinikum-Nord in Nürnberg. Der 29-jährige Tachertinger hatte sich 2009 typisieren lassen. Im August 2017 hat die Deutsche Knochenmarkspenderdatei festgestellt, dass er der – vielleicht lebensrettende – genetische Zwilling für einen an Blutkrebs erkrankten 60-Jährigen in den USA ist. − Foto: privat



"Dass man mit so geringem Aufwand einem Menschen vielleicht das Leben retten kann", das ist für Thomas Legner das Erstaunliche an der Stammzellenspende, die er im Klinikum-Nord in Nürnberg abgeben hat. "Man hängt ein paar Stunden an einer Nadel, das ist alles, das tut nicht weh, aber für einen Leukämie-Patienten ist es die Überlebenschance."

In acht Wochen wird der 29-jährige Tachertinger erfahren, wie es seinem todkranken genetischen Zwilling geht, ob dessen Körper die neuen Zellen annimmt und den Blutkrebs besiegen kann. Kennenlernen kann er ihn frühestens in zwei Jahren. Solange bleiben die persönlichen Daten unter Verschluss. "Was ich aber schon erfahren durfte, ist, dass es ein 60-jähriger Mann in den USA ist, bei dem die Chemotherapie nicht anschlägt."

Typisieren lassen hatte er sich 2009 im Trostberger Eisstadion, als sich die TSV-Eishockeyabteilung an der Hilfsaktion für den leukämiekranken Matthias aus Schleching beteiligte. "Man kann also auch noch viele Jahre später zur buchstäblichen Nadel im Heuhaufen werden als passender Spender für schwer kranke Menschen weltweit", wirbt Thomas Legner dafür, dass sich jeder typisieren lassen sollte.

Im August 2017 wurde er von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) angeschrieben: Er sei der so dringend gesuchte genetische Zwilling eines Leukämie-Patienten. Ende Januar fuhr Legner zu einem Gesundheitscheck nach Nürnberg. "Mit nach Hause bekommen habe ich neun Spritzen, die ich mir bis zu zwei Mal täglich selbst in den Bauch geben musste." Eine, wie er sagt, problemlose Prozedur, um den Anteil seiner weißen Blutkörperchen in die Höhe zu treiben, so dass sein Körper Stammzellen ausschüttet. Am Tag der Entnahme Ende Februar lief sein Blut über die Armvenen durch einen Separator, der die Stammzellen herauswäscht. ,,Außer, dass ich mich viereinhalb Stunden ruhig halten musste, war das kein großes Ding." Seine separierten Stammzellen wurden sofort in die USA gebracht, denn binnen drei Tagen musste die Transplantation auf den Patienten erfolgen.

