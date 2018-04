Klimaschutzmanager zieht positive Halbzeitbilanz

Wenn es um den Umweltschutz geht, setzt der Traunreuter Klimaschutzmanager Bernd Vilsmaier auf Vernetzung, konkrete Maßnahmen und klare Ansagen – etwa mit diesem prägnanten Auto-Fahrrad-Vergleich: "Dieses Fahrzeug verbrennt Geld und macht fett. Dieses Fahrzeug verbrennt Fett und spart Geld." Der 48-jährige Traunsteiner, der für zwei Jahre eingestellt wurde, zieht nach einem Jahr eine positive Halbzeitbilanz. − Foto: ga Wenn es um den Umweltschutz geht, setzt der Traunreuter Klimaschutzmanager Bernd Vilsmaier auf Vernetzung, konkrete Maßnahmen und klare Ansagen – etwa mit diesem prägnanten Auto-Fahrrad-Vergleich: "Dieses Fahrzeug verbrennt Geld und macht fett. Dieses Fahrzeug verbrennt Fett und spart Geld." Der 48-jährige Traunsteiner, der für zwei Jahre eingestellt wurde, zieht nach einem Jahr eine positive Halbzeitbilanz. − Foto: ga



"Die Wahrnehmung des Klimawandels ist ein komplexer Prozess, der Jahre in Anspruch nehmen wird", sagt Traunreuts Klimaschutzmanager Bernd Vilsmaier. "Jeder Einzelne ist gefordert, und die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen", ist der 48-Jährige Traunsteiner überzeugt, der vor gut einem Jahr seine Stelle bei der Stadt Traunreut angetreten hat. Im Gespräch mit der Heimatzeitung zieht er Halbzeitbilanz. "Ich bin sehr zufrieden. Es ist einiges passiert", erklärt der studierte Geo-Informatiker. Gleichzeitig fordert er, den begonnenen Prozess weiterzuführen.

Bernd Vilsmaier wurde befristet für zwei Jahre eingestellt, um das für die Stadt Traunreut entwickelte Klimaschutzkonzept in die Praxis umzusetzen. Er soll sich nicht nur um die Liegenschaften der Stadt kümmern, sondern auch Bürger, Betriebe und Schulen unterstützen. Vilsmaier sieht sich als fachübergreifende Drehscheibe für das Konzept. Lobend erwähnte er, dass die Stadt in punkto Klimaschutz bereits über große Potentiale verfüge.

"Die Tiefengeothermie ist ein riesiger Vorteil, ebenso das Fernwärmenetz." Relativ gut ausgebaut sei auch der Bereich Photovoltaik. Ebenso nennt er die in Kürze anstehende Installation einer E-Tankstelle mit zwei Ladesäulen am k1-Parkplatz. Der jüngst vergebene Titel "Fairtrade-Stadt" wirke sich positiv auf Traunreuts Image aus.

Nach der Einarbeitungsphase konnten erste Projekte umgesetzt werden. So forcierte man im Bereich der Energieeffizienz in privaten Haushalten das Förderprogramm "Bringen Sie Ihre Heizung auf den neuesten Stand". Gut angekommen seien entsprechende Infoveranstaltungen. Groß sei auch die Resonanz auf die interaktive Ausstellung "Elektromobilität in Bayern" im k1 gewesen, vor allem Schulklassen seien zahlreich gekommen. Am Johannes-Heidenhain-Gymnasium wurden Energie-Projekttage mit Exkursionen veranstaltet oder Probefahrten mit dem städtischen Elektro-Auto angeboten. Und die Realschüler bauten ein Energie-Rad für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Klimaschutzes. - ga

