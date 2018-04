Zwei Schritte in Richtung Radl-Paradies

Die Trasse für den Radweg nach Hinzing wird gerade ausgehoben. Bürgermeister Josef Reithmeier ist froh, dass heuer sogar zwei Projekte verwirklicht werden können. − Foto: Pfingstl /Landratsamt Die Trasse für den Radweg nach Hinzing wird gerade ausgehoben. Bürgermeister Josef Reithmeier ist froh, dass heuer sogar zwei Projekte verwirklicht werden können. − Foto: Pfingstl /Landratsamt



"Das ist schon etwas Besonderes", sagt Pittenharts Bürgermeister Josef Reithmeier. Am Montag starten gleich zwei Bauprojekte für Geh- und Radwege in der Gemeinde. Insgesamt 1,7 Kilometer Strecke sollen bis Juni, abhängig von der Witterung, entstehen. Der Landkreis Traunstein, der Bauträger ist, teilt mit, dass die betroffenen Straßenabschnitte in dieser Zeit teilweise halbseitig gesperrt sind.

Einmal baut der Landkreis den Geh- und Radweg an der Kreisstraße TS 8 zwischen Obing und der Gemeindegrenze von Pittenhart weiter. Hier wurde bereits 2003 und 2010 in zwei Bauabschnitten gebaut, erklärt der Landkreis in einer Pressemitteilung. Jetzt wird er um gut 800 Meter bis Aiglsham verlängert. 800 Meter, die für Pittenhart sehr wichtig sind, wie Reithmeier betont. Bis jetzt ende der Radweg an einer Stelle, die in die Kreisstraße münde. Das sei eine enorme Gefahrenstelle.

Das zweite Projekt, das am Montag startet, "wollte die Gemeinde unbedingt", betont der Bürgermeister. Der Geh- und Radweg an der TS21 von der Schule Pittenhart über den Sportplatz bis nach Hinzing wird erweitert. 900 Meter, die vor allem dem neuem Sport- und Freizeitgelände zugute kommen und natürlich auch der Schule. In Hinzing würden viele Kinder wohnen, die mit dem neuen Weg sicherer zu den Einrichtungen gelangten. Dieser Abschnitt sei ein wichtiger Schritt für einen Lückenschluss in Richtung Höslwang, langfristig vielleicht sogar für einen durchgängigen Radweg von Altenmarkt bis Rosenheim. Die Planungen des Abschnitts "sind ideal gelaufen", so Reithmeier. Vor zwei Jahren habe man "ganz unkompliziert" Grundstücksverhandlungen geführt und im vergangenen Jahr wurden Planungen gemacht.



An den rot eingekreisten Stellen wird ab Montag gebaut. An den rot eingekreisten Stellen wird ab Montag gebaut.