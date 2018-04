Dorfwirtschaft Asten unter neuer Führung

Die Lage und der Biergarten werden an der Dorfwirtschaft Asten besonders geschätzt. − Foto: Schauer Die Lage und der Biergarten werden an der Dorfwirtschaft Asten besonders geschätzt. − Foto: Schauer



Still und leise hat sich bei der Dorfwirtschaft, dem Herz des Vereinslebens in und um Asten (Lkr. Traunstein) ein bedeutender Wechsel vollzogen: Der Eigentümer selbst – die örtliche Genossenschaft – hat jetzt den Lokalbetrieb übernommen. Von der bisherigen Pächterin habe man sich laut Vorstand gütlich getrennt. Damit liegt nach der monatelangen Vakanz und der schwierigen Pächtersuche im Vorjahr nun die Verantwortung bei jenen, denen das Lokal-Projekt von Beginn an am Herzen lag.

