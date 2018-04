Das Stück, "Wenn die Seele saufen geht", das das Ensemble des Theatervereins Kirchanschöring (Lkr. Kirchanschöring) aktuell probt, spielt im Theater, aber nicht auf der Bühne, sondern dahinter. Und nicht die Bühnenprotagonisten sind die Helden dieses Stückes, sondern die Akteure im Hintergrund. Die, die sonst im Dunkeln stehen, treten hier ins Licht. Sie erzählen und singen von sich, tanzen, lieben sich und sie zicken sich an, sie durchleben Träume und Schäume, sie machen irgendwie ihren Job, kümmern sich um die Fehler anderer mehr, als um die eigenen und hängen ihrer erfolgreichen Vergangenheit nach. Sie alle arrangieren sich mit dem Alltag, aber eine kleine unerfüllte Sehnsucht, den erneuten Schritt ins Rampenlicht zu schaffen.

Premiere ist am Freitag, 27. April. Weitere Aufführungen sind am 28.April sowie am 4. und 5. Mai jeweils um 20 Uhr im Saal des Saliterwirts. Zudem gibt es eine Vorstellung am Sonntag, 6. Mai, die allerdings schon um 18 Uhr losgeht. Darüber hinaus hebt sich der Vorhang auch noch für eine Benefiz-Vorstellung, zu der alle Senioren und Menschen mit Behinderung bei freiem Eintritt herzlich eingeladen sind: am Sonntag, 29. April, um 14 Uhr. Den Kartenvorverkauf übernimmt Sieglinde Gaugler täglich von 18 bis 21 Uhr unter 0170/3421049. − ac

Lesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 7. April, der Südostbayerischen Rundschau.