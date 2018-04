Ex-Freundin bis zum Koma gewürgt: Andere Kammer, selbe Strafe

Auch die Erste Strafkammer am Landgericht Traunstein hat einen 48-Jährigen zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil er seine Ex-Freundin misshandelt hatte. −Symbolfoto: Uli Deck dpa Auch die Erste Strafkammer am Landgericht Traunstein hat einen 48-Jährigen zu vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil er seine Ex-Freundin misshandelt hatte. −Symbolfoto: Uli Deck dpa



In Lebensgefahr schwebte eine 48 Jahre alte Frau aus Berchtesgaden, als sie ihr gleichaltriger Ex-Freund über 40 Sekunden lang bis zum Koma würgte. Vorher war er gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen und hatte sie übel misshandelt. Die Erste Strafkammer am Landgericht Traunstein als Schwurgericht verurteilte den teilgeständigen Täter am Freitag erneut zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Das erste Urteil der Fünften Strafkammer vom März 2017 mit selber Strafhöhe hatte der Bundesgerichtshof auf Revision des Angeklagten hin aufgehoben.

Staatsanwalt Björn Pfeifer hatte im neuen Prozess wie Opferanwalt Hans-Jörg Schwarzer aus Berchtesgaden vier Jahre und drei Monate Haft gefordert, Verteidiger Sebastian Gaßmann aus Passau zweieinhalb Jahre. Schuldig gesprochen wurde der Lokführer wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung am 22. Juli 2016 an der Ex-Lebensgefährtin sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung und versuchter Nötigung an deren 36-jähriger Nachbarin sowie wegen Sachbeschädigung.

Bereits im letzten Prozess hatte Opferanwalt Hans-Jörg Schwarzer per sogenanntem Adhäsionsvergleich ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro für seine Mandantin erzielt. Dieser Vergleich wurde bereits vor einem Jahr rechtskräftig. Damit sollte die Frau für ihre zahlreichen Verletzungen und die psychischen Folgen entschädigt werden.

