Fotos vom traditionellen Georgiritt von Stein nach St. Georgen

Prächtige Gespanne zogen die Wagen mit den Trachtlern und den Musikkapellen. − Foto: Mix Prächtige Gespanne zogen die Wagen mit den Trachtlern und den Musikkapellen. − Foto: Mix



Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel fand am Sonntag der traditionelle Georgiritt von Stein nach St. Georgen (Landkreis Traunstein) statt. 180 Pferde waren daran beteiligt, eine große Schar an Zuschauern säumte den Weg. Als App-Nutzer klicken Sie hier für die Fotos.

Pünktlich mit dem Glockenschlag 14 Uhr setzte sich der Zug aus Reitern, Kutschen und Motivwagen in Bewegung. Die zwei voranreitenden Postillione kündeten den Start an. Hinter ihnen folgten Buben als Engerl, Ministranten, Pater Ivo aus Palling und Martin Mayer als heiliger Georg. Von St. Georgen aus ging wie gewohnt die Georgi-Bruderschaft ein Stück weit dem Zug entgegen. In Weisham warteten die sechs Männer und führten den Zug zum Kirchplatz. Dort segnete Pater Ivo alle vorbeiziehenden Pferde und Reiter. Nach einer kurzen Andacht in der Pfarrkirche ließen sich Ritt-Teilnehmer und Besucher noch Bier und Brotzeit im Zelt der Feuerwehr schmecken. − mix

Fotos vom traditionellen Georgiritt (Fotos: Pia Mix):

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Montag-Ausgabe, 9. April 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.