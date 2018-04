Mountainbiken zwischen Alz und Atlantik

Daniel Schäfer – geboren und aufgewachsen in Garching an der Alz – hat in seiner beachtlichen Sportlaufbahn beinahe alle Spielarten des Radsports abseits befestigter Straßen (CrossCountry, Marathon, Downhill, Dualslalom, 4Cross und Enduro) ausgekostet. Danach hat er sein Hobby zum Beruf gemacht: Er ist als Fahrtechniklehrer, Tourenguide und Reiseorganisator tätig und wirkt an Mountainbike-Magazinen mit Fahrtechniktipps, Reisestorys und spektakulären Bildern mit. So lernte er nebenbei die faszinierendsten Orte zum Mountainbiken weltweit kennen. Am morgigen Montag (9. April 2018) erzählt Daniel Schäfer ab 20 Uhr im Postsaal-Gewölbe in Trostberg von seinen ersten "wilden Aktionen" in den Alzauen und zeigt in Bildern und Filmsequenzen seine Reisen nach Hawaii, Norwegen, Ecuador, Mexiko oder Marokko sowie zu seinen Lieblingszielen im Alpenraum. − Foto: red