Eine Obingerin auf der großen Bühne

Laura Marie Pieper (links) ist neben der Hauptdarstellerin Elisa Afie Agbaglah das Gesicht des Musicals "Kick it like Beckham". Die Plakate mit ihrem Foto hängen in ganz Salzburg. − Foto: Christina Baumann



"Mich auf dem Plakat zu sehen, war schon komisch." Da steht Laura Marie Pieper in Salzburg an einer Bushaltestelle, und neben ihr erstreckt sich das riesige Foto von ihr. Eines von vielen, das derzeit im Stadtgebiet hängt. Darauf ist Laura im rot-weißen Fußballtrikot zu sehen, weiße Stutzen, mit ihrem Turnschuh touchiert sie leicht den Fußball. Neben ihr die Schauspielerin Elisa Afie Agbaglah und der Schriftzug "Howard Goodall – Kick it like Beckham". Die Obingerin ist eine der Darsteller des Musicals, das ab Mai im Salzburger Landestheater zu sehen sein wird. Für die 15-Jährige, die zu den jüngsten Darstellern des Musicals zählt, ist die Rolle nicht das erste Engagement.

Laura Marie Pieper sitzt in der Küche ihres Elternhauses in Obing. Oft ist sie nicht mehr hier. Zwischen Proben und dem Schulalltag in Salzburg hat sie nur selten die Gelegenheit, Freunde und Familie zu treffen. Nicht mal mehr eine halbe Stunde, dann fährt sie zurück nach Salzburg.

Ihre Grundschulzeit verbrachte sie in Obing und auch einige Monate lang in Südafrika, wo ihre Familie Projekte leitete, erzählt sie. "Eigentlich wollte ich dann hier bleiben." Allerdings habe sie immer schon gerne getanzt – vor allem Hip-Hop – und so ist sie zur Sead-Tanzschule in Salzburg gekommen. Dort habe sie ein Mädchen kennen gelernt, das auf das Sport- und Musikgymnasium in Salzburg ging. Mit ihren Eltern habe sie das Gymnasium besichtigt und dann die Aufnahmeprüfung gemacht. "Ich bin genommen worden", sagt sie und strahlt dabei noch heute.

