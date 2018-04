TSV-Eishockey: "Alles auf Null und Vollgas geben"

Neustart in der TSV-Eishockeyabteilung: Nachwuchsleiter Walther Mathis (von rechts), Abteilungsleiter Michael Buchner, 2. Nachwuchsleiterin Diana Marmarosi, 2. Abteilungsleiter Johannes Käsmeier und Schatzmeisterin Marlen Hampel mit TSV-Chef Hans Schönreiter. − Foto: tt Neustart in der TSV-Eishockeyabteilung: Nachwuchsleiter Walther Mathis (von rechts), Abteilungsleiter Michael Buchner, 2. Nachwuchsleiterin Diana Marmarosi, 2. Abteilungsleiter Johannes Käsmeier und Schatzmeisterin Marlen Hampel mit TSV-Chef Hans Schönreiter. − Foto: tt



"Alles auf Null und Vollgas geben." Unter dieser Devise hat Michael Buchner sein Amt als neuer Vorsitzender der Eishockeyabteilung des TSV Trostberg angetreten. Dabei geht es dem 47-Jährigen, wie er in der gut besuchten Jahreshauptversammlung sagte, vor allem darum, die in Schieflage geratenen Finanzen ins Lot zu bringen, nach einer verkorksten Landesliga-Saison wieder mehr Zusammenhalt zu erzeugen und die Nachwuchsarbeit weiter zu forcieren.

Weil er als langjähriger Wirt der Eisstadion-Gaststätte aufhöre, hinterlasse Buchner eine große Lücke, sagte Stadtwerke-Chef Stefan Bratzdrum. Andererseits schließe er auch eine Lücke, weil er sich bereit erklärt habe, nach seiner Amtszeit von 2010 bis 2014 erneut die Abteilungsleitung zu übernehmen. Buchner wurde ebenso einstimmig gewählt wie der Rest der neuen Führungsmannschaft: Als 2. Abteilungsleiter kümmert sich Chiefs-Torwart Johannes Käsmeier vor allem um die sportlichen Belange. Marlen Hampel ist Schatzmeisterin. Den bisher von Michael Buchner organisierten Nachwuchsbereich übernehmen Walter Mathis und seine Stellvertreterin Diana Marmarosi.

Der bisherige Abteilungsleiter Jörg Locker und sein Vize Andi Mayer waren zwei Wochen vor der Versammlung kurzfristig zurückgetreten. Kassier Manfred Seibold hatte schon vorher angekündigt, dass er nach fünf Jahren nicht weitermachen werde.

Edith Kreiser, Schatzmeisterin des Hauptvereins, machte deutlich, dass die Abteilung angesichts eines Fehlbetrags von rund 8000 Euro gegensteuern müsse. Höhere Ausgaben für den Spielbetrieb sowie rückläufige Einnahmen aus Spenden, Veranstaltungen und – teils wetterbedingt – Zuschauereintritten hätten ein Loch in die Kasse gerissen.

Stefan Feldner, Kapitän der 1. Mannschaft, sagte, dass eine noch nie da gewesene Verletzungsmisere die Chiefs um ein Haar die Landesliga gekostet hätte. Dass der Klassenerhalt noch geschafft wurde, sei auch dem Trainerduo Alex und Sergej Piskunov zu verdanken, die am Schluss selbst noch einmal die Schlittschuhe schürten. Großes Lob zollte auch Michael Buchner den Trainern. "Wir sind sehr froh, dass die beiden uns auch kommende Saison erhalten bleiben." Vor allem stellte er deren hervorragende Arbeit im Nachwuchsbereich heraus. "Wir machen zahlen- wie leistungsmäßig enorme Fortschritte in der U10- und U8-Mannschaft." Das gelte auch für U14, die als Bayerischer Meister das Aushängeschild des Vereins sei, und die U 10. Hier werde unter Regie von Lukas Feldner, Rainer Roßmanith und Ken Grapentine der Grundstein dafür gelegt, dass man das Loch in den höheren Jahrgängen überbrücken und die Zukunft des Trostberger Eishockeys sichern könne. Es gelte nun, die gut funktionierenden Spielgemeinschaften mit dem DEC Inzell, in denen 115 Kinder aktiv sind, und als Unterbau den Eiskindergarten weiter zu fördern. - tt

